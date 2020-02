- Michelbach (CSU): "Merz ist starke Kandidatur"

Frauen, Großstädte, Ostdeutschland - das sind drei "Problemzonen", die auf den neuen Parteivorsitzenden warten. Stadt gegen ländlicher Raum - da herrscht in der gesamten CDU im Moment eher Ratlosigkeit.

Die Thüringen-Krise hat die Konzeptlosigkeit der Bundes-CDU in Bezug auf Ostdeutschland offenbart. Von den drei Kandidaten "zieht" Merz am ehesten an der ostdeutschen Basis. Systematisch ist er in den letzten Jahren dort zu Veranstaltungen gefahren, "um zu verstehen", wie er heute sagt.

Dagegen wirkt Laschets Vorschlag, Klassenfahrten sollten eher nach Ostdeutschland gehen als ins Ausland, 30 Jahre nach dem Mauerfall eher wenig originell. Doch die CDU-Landesverbände aus den östlichen Bundesländern bringen gerade mal knapp mehr als 100 Delegierte zusammen - bei der Entscheidung auf dem Parteitag fallen sie also weniger ins Gewicht als etwa Niedersachsen alleine.