- "Merz will die Partei nach rechts rücken"

Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz haben ihre Kandidaten um den CDU-Vorsitz erklärt. Von der künftigen Parteiführung könnte auch abhängen, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode regieren wird, meint Haupstadtkorrespondentin Sabine Henkel.

Friedrich Merz sei in seiner Erklärung vor der Presse inhaltlich konkret geworden. Er wolle die Partei nach rechts rücken, um Stimmen von der AfD zurückzugewinnen, so Henkel. "Er will Grenzen schließen, wenn es nötig ist, und eine andere Klimapolitik", so die Hauptstadtkorrespondentin. Wie das gemeint sei, ob Merz etwa weiterhin auf Kohle oder Atomkraft setzen wolle, habe er nicht konkretisiert.



Armin Laschet, der in einer Doppelbewerbung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Stellvertreter antreten will, habe sich in seiner Erklärung auf dieses andere Führungsmodell konzentriert, so Henkel. Laschet wolle außerdem bis zum Ende der Legislaturperiode mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenarbeiten. Unter der Parteiführung von Friedrich Merz sei dies kaum vorstellbar.