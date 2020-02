- Politologe: "Migrationspolitik unterscheidet CDU-Kandidaten"

Das Duo aus Armin Laschet und Jens Spahn habe gute Chancen, so der Experte. Laschet verkörpere die Breite der CDU und habe als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen einen Landesverband hinter sich. "Er steht für Kontinuität und hat das Ansehen der Bundeskanzlerin", sagt der Politikwissenschaftler im Inforadio.

Die Erwartungen an Friedrich Merz richteten sich darauf, dass er Aufbruch und Veränderungen in die Partei bringe. Merz sei in erster Linie ein Vertreter des Wirtschaftsflügels und des liberalkonservativen Spektrums in der Partei. "Eine schwarz-grüne Koalition würde ihm wahrscheinlich gefallen", so Mayer.

Breite Unterstützung für Laschet



Vor allem die Migrationspolitik unterscheide die Kandidaten um den CDU-Vorsitz, so Mayer. Merz hatte zuvor erklärt, er wolle notfalls deutsche Grenzen schließen, falls EU-Grenzen nicht halten. Laschet stehe dagegen für den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch wenn sein Stellvertreter Spahn mit seiner skeptischen Haltung zu Merkels Migrationspolitik dies etwas ausgleiche, betont der Politik-Experte.

Ob Norbert Röttgen den Wettbewerb noch einmal entscheidend beeinflussen könne, hänge vor allem davon ab, welche Frau er in den nächsten Wochen als seine Stellvertreterin vorstellen werde. Das Rennen sei noch offen. "Die Bevölkerungsmeinung ist bei der Entscheidung mitzubedenken, das wird bei dem Parteitag eine große Bedeutung haben", so Mayer.