- Kinderärztin: "Irgendwann sollte wieder Alltag einkehren"

Wenn die Kinder und Jugendlichen über das Erlebte sprechen möchten, solle man ihnen offen zuhören und wenn möglich Antworten auf das Warum geben, so die Leiterin der Kinderschutz- und Trauma-Ambulanz an der Berliner Charité. Dennoch solle man Kinder, die nicht von selbst über ihre Erfahrungen sprechen, nicht dazu auffordern. "Wenn man am Anfang sehr viel darüber spricht, kann sich das auch noch mehr in das Gehirn eingraben", so Winter.

Nach vier Wochen Experten aufsuchen

Besondere Nähe und verstärkte Aufmerksamkeit könnten nach einer traumatischen Erfahrung weiterhelfen, so die Ärztin. Dennoch solle man den Kindern auch vermitteln, dass das Leben weitergehe. "Irgendwann sollte wieder Alltag einkehren." Sei es auch vier Wochen nach dem Erlebnis nicht möglich, in die Kita oder Schule zu gehen und sich im Alltag zu konzentrieren, sollte man einen Experten aufsuchen, so Winter.