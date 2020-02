- WikiLeaks: Prototyp für Enthüllungsplattformen

In London beginnen die Anhörungen zum US-Auslieferungsantrag für WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Daniel Domscheit-Berg ist der ehemalige WikiLeaks-Sprecher Deutschlands und Weggefährte von Assange. Er spricht über die Bedeutung der Enthüllungsplattform.

Die Bilder vom Gesundheitszustand von Julian Assange nach sieben Jahren des Exils und anschließender Haft kommentiert der ehemalige Weggefährte so: "Das alles in Summe ist wahrscheinlich viel schlimmer für die Gesundheit und Psyche eines Menschen als sich das irgendwer ausmalen kann."



Daniel Domscheit-Berg und Julian Assange hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, "was eine solche Enthüllungsplattform im Internet sein soll, was die Welt braucht." Problematisch sei unter anderem die enge Verknüpfung von WikiLeaks-Gründer Assange als Person zu der Plattform gewesen.

Wikileaks als Prototyp für weitere Plattformen

Immer mehr Rechercheverbünde bieten Plattformen für Informanten an. Laut Domscheit-Berg war WikiLeaks "so eine Art Prototyp". Man wollte damals herausfinden, was passiere, wenn man Whistleblowern die Möglichkeit gebe, anonym die Öffentlichkeit zu informieren, was hinter verschlossenen Türen an Unrecht oder Unmoral passiere.



Bedarf nach Enthüllungsplattformen



"Was wir herausgefunden haben, ist, ganz klar, dass es dafür einen Bedarf gibt", so der ehemalige WikiLeaks-Sprecher. Mehr Menschen wenden sich demnach an die Öffentlichkeit. Durch die technischen Möglichkeiten könnten auch für den Journalismus Menschen mit Informationen gewonnen werden.



"Es ist also gut, dass solche Rechercheplattformen oder andere Kanäle entstehen." Auf der anderen Seite sei man aber noch entfernt vom Optimum in diesem Feld, so Daniel Domscheit-Berg.