- Suding: "Unsere Aufgabe ist, das Vertrauen wiederherzustellen"

Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die FDP stark verloren und muss noch um den Einzug ins Landesparlament zittern. Die Hamburger FDP-Vorsitzende Katja Suding hält die Thüringen-Krise für eine "schwierige Hypothek" ihrer Partei.

Ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Ergebnis hat die Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag gebracht. Die SPD führt mit 39 Prozent und kann gemeinsam mit starken Grünen in einem Zweierbündnis weiter regieren. Die CDU ist mit 11,2 Prozent schwach wie nie. Die AfD schien zunächst an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern, hat sie mit 5,3 Prozent aber knapp überwunden. Die FDP liegt aktuell bei 5,0 Prozent und muss noch zittern. Für ihre Partei sei der Wahlkampf in Hamburg sehr schwierig gewesen, erklärt die FDP-Landesvorsitzende Katja Suding.

Schwierige Bedingungen im Wahlkampf



In den ersten Wochen des Jahres habe sich die gesamte Aufmerksamkeit auf das Duell zwischen den Spitzenkandidaten von SPD und Grünen, Peter Tschentscher und Katharina Fegebank, gerichtet. "Da war es für alle anderen Parteien schwer, mit den richtigen Themen durchzudringen", sagt Suding.



Als sich in den Umfragen abzeichnete, das Bürgermeister Tschentscher weiter regieren werde, habe die Thüringen-Krise den Wahlkampf in Hamburg stark beeinflusst. "Das ist tatsächlich eine schwierige Hypothek", so die Hamburger FDP-Chefin. Trotz der schnellen Positionierung der Hamburger FDP gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen, sei viel Vertrauen verloren gegangen. Das hab die FDP in Hamburg während des Wahlkampfs hautnah miterlebt. Teilweise seien Kandidaten, die selbst Migrationshintergrund haben oder sich schon lange gegen Rassismus einsetzten, als "Nazis" beschimpft worden. "Unsere Aufgabe ist es weiterhin, das Vertrauen wiederherzustellen", betont Suding.