- Klingbeil: "Wahl wurde mit Hamburger Themen gewonnen"

Die SPD hat die Bürgerschaftswahl in Hamburg klar gewonnen. Mit den Grünen könnte die SPD ihre Regierungskoalition fortsetzen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärt, der Wahlsieg liege an der Klarheit der Hamburger SPD. Das könne man auch für den Bundestagswahlkampf mitnehmen.

Der SPD-Generalsekretär sagt, die neue Geschlossenheit der SPD auf Bundesebene habe geholfen. "Was auch geholfen hat, war auch, dass wir eine klare Haltung gegen rechts gehabt haben." Allerding sei vor allem wichtig gewesen, dass jeder in Hamburg wusste, für welche Themen die SPD steht.

"Aber die Wahl wurde in Hamburg gewonnen mit Hamburger Themen." Daraus könne man Lehren für die Bundespolitik ziehen: "Klare Führung, Geschlossenheit, Erkennbarkeit und eine Klarheit in den Themen." Diese Themen wolle Klingbeil für den Wahlkampf zur nächsten Bundestagswahl mitnehmen.

Zum Einzug der AfD in die Bürgerschaft



Nach ersten Prognosen hatte die AfD 4,7 Prozent. "Wir waren alle bisschen euphorisch, als wir die ersten Zahlen gesehen haben, dass es eine gute Chance gibt, dass die AfD draußen ist", so Klingbeil. Im Laufe des Abends wurde klar, dass die AfD mit 5,3 Prozent doch in die Bürgerschaft einzieht. Dennoch müsse man feststellen, dass es das erste Mal sei, dass die AfD verliert: "Man begreift, dass es keine Protestpartei ist, sondern dass es politische Brandstifter sind."

Zum Verlust der CDU



"Ich verstehe nicht mehr, was die CDU da in Thüringen veranstaltet." Es grenze an Peinlichkeit, wenn sich die CDU in Thüringen und im Bund gegenseitig die Schuld zuweisen. "Da muss man Klarheit schaffen." Das habe laut Klingbeil auch die Wähler in Hamburg verunsichert.