- Grüne: "Alle, die sich einen Wandel wünschen, unterstützen uns"

Wie funktioniert das Wahlverfahren in Hamburg?

Die Auszählung der Stimmen zur Bürgerschaft in Hamburg dauert im Vergleich zu anderen Landtagswahlen lange. Das liegt auch an dem Wahlverfahren. 121 Sitze müssen in der Bürgerschaft besetzt werden. Wie das Verfahren dazu funktioniert. Annette Kufner bringt es auf den Punkt.