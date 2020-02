ZB Bild: ZB

Sa 22.02.2020 | 07:24 | Interviews

- "Die CDU in Thüringen stand am Abgrund."

In Thüringen hat es offenbar einen Durchbruch aus der Regierungskrise gegeben. Unter anderem sind Neuwahlen am 25. April 2021 vorgesehen. Werner Henning ist Landrat im Eichsfeld in Thüringen. Die Frage "Linke oder AfD" zerreisse seine Partei, sagt der CDU-Politiker.



In Thüringen haben sich am Freitag Linke, SPD, Grüne und CDU über einen Ausweg aus der Regierungskrise geeinigt. Am 4.März soll Bodo Ramelow mit Unterstützung der CDU zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt werden. Mit einer Minderheitsregierung sollen dann rot-rot-grün das Land bis zu Neuwahlen im April 2021 regieren. "Ich verlasse mich darauf, dass die Vereinbarung, die geschlossen wurde, auch hält", sagt Werner Henning. Er ist seit 1994 Landrat des Landkreises Eichsfeld in Thüringen und wirbt schon länger für eine Zusammenarbeit mit der Linken unter Ramelow. Gewissen steht über Beschlüssen Die Stimmen werde man schon irgendwie zusammenbekommen, sagt der CDU-Politiker. Das werde auch mit Stimmen der CDU passieren. Auf der einen Seite das ein Problem, weil es gegen die Unvereinbarkeitsregelung der CDU passiere: "Aber letzten Endes wäre es für mich eine Gewissensentscheidung. Und mein Gewissen stand und steht immer deutlich höher als Beschlüsse, die mir von außen in irgendeiner Form nahegebracht werden." CDU stand am Abgrund

"Die Frage "Linke oder AfD?" zerreißt die CDU in Thüringen gewaltig", sagt Henning. Die Partei habe bereits am Abgrund gestanden. Daher sei er froh, dass "der gestrige Tag so positiv verlief." In seiner Landkreis Eichsfeld werde sich der Politiker weiter für Werte einsetzen, die mit humanistischem, christlichem und solidarischem Verhalten zu tun haben. Er selbst erlebe keine Anfeindungen, auch nicht wegen der Vorschläge mit der Linken zu arbeiten. Henning betont, auch die AfD-Wähler im Eichsfeld seien keine feindseligen Leute. Er hoffe, dass sie "beim nächsten Mal sich ein anderes Format suchen."