- Iran-Experte sieht sinkende Zustimmung zur Regierung

58 Millionen wahlberechtigte Iranerinnen und Iraner sind am Freitag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Cornelius Adebahr ist Politikberater und Analyst in Washington und hat selbst bis 2013 in Teheran gelebt. Er geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung deutlich niedriger ausfallen wird als früher. Das liege daran, dass die Wahlen der Vergangenheit keine Veränderung gebracht hätten. "Im Gegenteil: Es ist wirtschaftlich und politisch schwieriger geworden", so Adebahr.

"Wahl verliert an Stellenwert"

Mit einer geringen Beteiligung verliere die Wahl generell an Stellenwert. Der erwartete Wahlsieg der Hardliner bedeute wenig, wenn er nicht von einer Mehrheit mitgetragen werde, erklärt der Politikberater. "Das dürfte die Zustimmung zu diesem Regime weiter mindern." Auch wenn die Parlamentswahlen im Iran keine freien Wahlen nach europäischen Vorstellungen sind, seien sie für die Bevölkerung bisher zumindest ein Ventil gewesen, um eigene Präferenzen auszudrücken.

"Gewalt könnte sich wiederholen"



Auch Zustände wie bei den Massenprotesten, bei denen im vergangenen Herbst Hunderte Menschen starben, könnten sich Adebahr zufolge wiederholen. Die Gewalt vom November 2019 sorge "weiterhin für ein Klima der Angst". Bisher habe die Führung der Islamischen Republik vor Wahlen stets Lockerungen zugelassen, beispielsweise in der Kleiderordnung oder durch die Ausweitung von Erlaubnissen. "Das spricht dafür, dass die Regierung Angst hat, was auf der Straße passieren könnte", sagt Adebahr.