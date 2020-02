- Museumsdiebstahl: Die Täterprofile ändern sich

"Jedes Museum muss und wird sich immer mit polizeilichen Behörden, wie zum Beispiel dem LKA, zusammensetzen, um die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen festzulegen", erklärt Karola Richter. Sie ist die stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises Gebäudemanagement und Sicherheit des Deutschen Museumsbundes. Sollten Museen Objekte von Privatanbietern ausstellen, "dann greifen meist Richtlinien vom VGS, dem Verband der Sachversicherer", so Richter.

Museen ständen heutzutage vor immer größeren Herausforderungen, "weil die Art und Weise der Einbrüche, aber auch das Täterprofil eine neue Qualität darstellen", sagt Richter. Früher sei man davon ausgegangen, dass es hauptäschlich Auftragsraube waren. "Da ging es um die Objekte als ganzheitliches Kunstwerk."

"Die Auflagen des Denkmalschutzes stellen eine Herausforderung dar."

Die neueren Diebstähle zielten im Wesentlichen auf die Sachwerte ab – "also Zweitnutzung: Gold, Diamanten, Edelsteine", sagt Richter. Die Diebe müssten also nicht mehr schauen, dass die Kunstwerke unversehrt das Museum verlassen. "Das bedeutet, dass es sich um eine ganz andere Vorgehensweise handelt – also ohne Rücksicht auf Verluste." Dabei spiele Zeit eine große Rolle. "Und das wird die große Herausforderung sein, sich dahingehend darauf einzustellen, dass das Zeitfenster der Reaktion einer der wichtigsten Aspekte sein wird", so Richter.

Ein Hindernis seien auch die oft denkmalgeschützten Gebäude selbst. "Ich kann zum Beispiel an Fenster, die denkmalgeschützt sind, keine großen Veränderungen vornehmen", erklärt die Museumskennerin. Dadurch müssten mehr Sicherheitsvorkehrungen in den Raum gelegt werden, was aber oft mit Mehrkosten verbunden sei oder architektonisch gar nicht möglich sei. "Die Auflagen des Denkmalschutzes stellen eine Herausforderung dar."