- Sicherheit nach Hanau: "Unsere Möglichkeiten sind begrenzt"

In Hanau hatte ein 43-jähriger Deutscher am Mittwoch neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Die Politik diskutiert nun über Konsequenzen. Sebastian Fiedler vom Bundes Deutscher Kriminalbeamter fordert, niederschwellige Angebote, um Auffälligkeiten zu melden.

Grundsätzlich sei der Vorschlag von Innenminister Horst Seehofer nach mehr Poliziepräsenz nicht falsch, sagt Sebastian Fiedler. Er ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Allerdings seien die Möglichkeiten für die Polizei begrenzt: "Wir können nicht rund um die Uhr an jedem Ort in ganz Deutschland mit Streifenwagen stehen."

Warum hatte der Täter eine Waffe?

Was die Ermittlungen nach der Bluttat von Hanau ergeben müssten, warum der Täter eine Waffe getragen habe, erklärt Fiedler: "Im Moment spricht nicht viel dafür, dass er sie hätte tragen dürfen." Es sei zudem ein Problem, warum jemand, der psychisch auffällig und zusätzlich radikalisiert gewesen sei, den Waffenerlaubnisbehörden nicht zur Kenntnis gelangt ist.

Beschränke Möglichkeiten das Internet zu überwachen

Polizei oder die Nachrichtendienste könnten nicht in allen verfügbaren Chats unterwegs sein, so der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Auch Nachbarn, Familienangehörige oder andere Personen könnten Auffälligkeiten erkennen.

Alelrdings fehlten bisher niederschwellige Möglichkeiten, an die sich Menschen in solchen Fällen wenden könnten. Bisher gebe es nur eine entsprechende Stelle. Das müsse man auf größere Beine stellen, so Fiedler. Das müssen man als Thema angehen, "und nicht die Idee weiterverfolgen, dass wir in der Lage sein könnten, das gesamte Internet zu screenen."