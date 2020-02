- Goldmünzen-Raub: "Freispruch,Verurteilung - alles möglich"

Knapp drei Jahre nach dem Raub der 100 Kilogramm schweren Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bodemuseum will das Berliner Landgericht am Donnerstag ein Urteil fällen. René Althammer, Redakteur bei rbb|24-Recherche, sagt: Das Urteil ist völlig offen.



In dem Prozess am Landgericht der Hauptstadt hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von fünf bis zu sieben Jahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall gefordert. Die Beschuldigten seien professionell, gezielt und gut informiert vorgegangen.

Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bode-Museum wird am Donnerstagmorgen das Urteil gegen die vier Angeklagten erwartet.

In seinem Plädoyer sprach die Staatsanwaltschaft von der "spektakulärsten Straftat in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg". Die Anklage stützt sich auf das Zusammenspiel verschiedener Indizien. Sie sprach von einem aus Mosaiksteinen zusammengesetzten Beweisbild, das in der Gesamtbetrachtung jedoch überzeugend sei.

Die Verteidiger der Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren hingegen verlangten Freispruch. Es gebe keine unmittelbaren Tatzeugen und Beweise. Außerdem gebe es keine eindeutigen Spuren wie Goldsplitter. Im Fall einer Verurteilung beantragten die Anwälte zweier Angeklagter hilfsweise, dass zumindest das Jugendstrafrecht angewandt werden solle.