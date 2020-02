imago images/ Steve Bauerschmidt Bild: imago images/ Steve Bauerschmidt

Do 20.02.2020 | 07:25 | Interviews

- Tiefensee: "Es deutet sich an, dass die CDU beweglich wird"

In der Regierungskrise in Thüringen gibt es noch immer keine Lösung. Auch am Donnerstag beraten die Parteien in Thüringen weiter. Wolfgang Tiefensee, Landesvorsitzender der SPD, sieht trotzdem noch Chancen auf eine baldige Einigung.