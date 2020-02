Die syrischen Regierungstruppen rücken weiter auf Idlib vor. Fast eine Million Menschen sind nach UN-Angaben bereits aus der Provinz geflohen. Martin Keßler, Leiter der Diakonie-Katastrophenhilfe, beschreibt die Situation der Geflüchteten zwischen den Fronten.



Idlib im Nordwesten Syriens ist die letzte Provinz die noch von Oppositionskräften kontrolliert wird. Deren Kämpfer werden von der Türkei militärisch unterstützt, während die syrischen Regierungstruppen Unterstützung von Russland erhalten. Unter den fortdauernden Kampfhandlungen leiden vor allem die vier Millionen Menschen, die noch in der Region leben, sagt Martin Keßler, der als Leiter der Katastrophenhilfe der Diakonie vor Ort ist.

Ohne Schutz bei Minus sieben Grad

Ungefähr eine Millionen Menschen sei mittlerweile auf der Flucht nach Norden, während von Süden und Osten die Regierungstruppen vorrücken, erklärt Keßler. Die Lebensumstände der geflüchteten Menschen sei katastrophal, so Keßler. Es gebe zwar Lager für die Geflüchteten, "aber die meisten Leute leben irgendwo in Schuppen, Ruinen oder Zelten.“

Bei vielen der Geflüchteten handele es sich um bereits mehrfach Vertriebene, sagt der Katastrophenhelfer. "Diese Menschen haben nichts mehr“. Hinzu kommen die extrem kalten Nächte in Syrien von bis zu Minus sieben Grad.

Geflüchtete regelrecht gefangen

Weil im Gebiet um Idlib akute Kriegshandlungen stattfinden, sei es eigentlich unmöglich dort Hilfe zu leisten, sagt Keßler. Nur die UN bringe noch Hilfsgüter nach Idlib. "Man kann sich im Prinzip nicht darauf verlassen, dass humanitäre Helfer nicht angegriffen werden.“ Beide kriegsführenden Parteien hätten mehrfach humanitäres Völkerrecht missachtet, indem sie Krankenhäuser, Lastwagen und Lager mit Hilfsgütern bombardiert hätten, so Keßler.

Das größte Problem sei, dass die Menschen regelrecht gefangen sind, erklärt Keßler. Die Menschen könnten nicht in die Türkei, weil dort die Grenze für Geflüchtete zu ist, erklärt er. Die Flüchtenden könnten entweder nach Osten ausweichen in die von der türkischen Armee eingerichtete Pufferzone. Oder die Menschen gehen nach Süden und begeben sich in die Hände der syrischen Regierung.

"Das ist für viele Menschen sehr schwierig, weil viele von ihnen zu den Oppositionsgruppen gehören“, erklärt Keßler.