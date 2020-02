- Extremismus-Experte: "Diese Taten geschehen nicht isoliert"

Nach den tödlichen Schüssen von Hanau ermittelt der Generalbundesanwalt wegen Terrorverdachts. Um Gewalttaten im Vorfeld verhindern zu können, plädiert Rechtsextremismus-Experte Reiner Becker für eine "Kultur der Aufmerksamkeit".

Ein 43-jähriger Mann hat am Mittwochabend in und vor zwei Shishabars neun Menschen erschossen, danach seine Mutter und sich selbst. Der Täter hat auf seiner Website ein Manifest veröffentlicht.

Reiner Becker ist der Leiter des Demokratiezentrums Hessen an der Universität Marburg. Er und seine Kollegen beraten Kommunen, Vereine und Verbände im Kampf gegen Rechtsextremismus.

Vorbereitung in sozialen Netzwerken



Obwohl der mutmaßliche Täter nach den jetzigen Erkenntnissen nicht in der rechten Szene verwurzelt gewesen sei, sei er kein isolierter Einzeltäter. „Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass diese Menschen völlig isoliert im stillen Kämmerchen sitzen“, so Becker. Taten wie diese fänden ihre Vorbereitung in den sozialen Netzwerken. Dort träfen Gleichgesinnte aufeinander, so der Politikwissenschaftler. „Diese Taten geschehen nicht isoliert.“

Hessen hat eine Meldestelle für Hass im Netz. Der Täter war dort schon länger mit seinen Hasstheorien unterwegs. Lässt sich so jemand in Zukunft finden, bevor eine Gewalttat passiert? Becker plädiert für eine „Kultur der Aufmerksamkeit“. Diese sei sowohl auf der Alltagsebene als auch bei den zuständigen Sicherheitsbehörden gefragt.