- Bluttat von Hanau: Was wir bislang wissen

In der hessischen Stadt Hanau hat ein Mann mutmaßlich zehn Menschen und sich selbst getötet. Es gibt Hinweise auf rechtsradikale Motive. Reporter Wolfgang Hettfleisch vom Hessischen Rundfunk fasst die bisherigen Erkenntnisse zusammen.



Nach den tödlichen Schüssen gestern Abend in Hanau hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter ist nach Informationen des Hessischen Rundfunks dem rechtsradikalen Umfeld zuzuordnen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind inzwischen ein Bekennerschreiben und ein Video aufgetaucht. Beides werde jetzt ausgewertet.



Im hessischen Hanau hat ein Mann am Mittwochabend neun Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt. Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter später tot in seiner Wohnung. Dort entdeckten die Beamten eine weitere Leiche. Der Mann soll gegen 22 Uhr in der Innenstadt das Feuer eröffnet haben. Wenig später fielen in einem benachbarten Stadtteil weitere Schüsse - beide Tatorte waren Shisha-Bars.