- Hanau: Manifest des Täters mit rassistischen Weltbild

Bundeskanzlerin Merkel hat den Angehörigen der Opfer von Hanau ihr Mitgefühl ausgesprochen.

Sie sprach von einem traurigen Tag für Deutschland. Vieles deute darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt habe. Es werde aber alles unternommen, um die Hintergründe vollständig aufzuklären, so die Kanzlerin. Rassismus sei ein "Gift" in der Gesellschaft. Dieses Gift sei Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Als Beispiele nannte sie die Taten des NSU, den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und die Morde von Halle.

Ein 43-jähriger Deutscher soll gestern abend in zwei Shisha-Bars in Hanau mindestens neun Menschen erschossen haben. Nach der Tat fand die Polizei den Mann und seine Mutter tot in dessen Wohnung. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts auf eine rechtsextremistische Straftat.