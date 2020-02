- "Krankenhäuser werden geführt wie die Autoindustrie"

Wie die Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsalltag beschrieben hätten, entspräche durchaus den Tatsachen, so Ammirabile. Dennoch: Diese Konditionen fänden sich auch in anderen Krankenhäusern.



"Krankenhaus gleicht eher der Autoindustrie"



Es bräuchte eine politische Auseinandersetzung mit der Frage: Was ist Gesundheit wert und was sollte ein Krankenhaus tun? Derzeit gleiche die Arbeit jedoch eher "der Autoindustrie", so der Betriebsratsvorsitzende. "Es geht nur noch um das Erreichen von Kennzahlen." Er dankte den Kolleginnen und Kollegen, dass sie den Schritt zum Wechsel gewagt haben.





Sekundäre Kosten nicht abgedeckt



Problematisch seien für städtische Krankenhäuser die sekundären Kosten. Da Vivantes an den Rettungsstellen beispielsweise jeden Patienten und Patientin annimmt, gibt es dort privaten Wachschutz. Den muss das Krankenhaus selbst bezahlen - Geld, das an anderer Stelle fehlt. Bis zu 50 Prozent der Investitonen wie Modernisierungen und Neubau in den Häusern müssten mit Geldern bezahlt werden, die für das Personal gedacht sind, so Ammirabile.



Der Berliner Senat zahle derzeit nicht das, was er solle, so Ammirabile - und das nicht nur bei Vivantes. Er forderte, dass Investitionsmittel nicht mehr von laufenden Geldern abgezogen würden.