- "Neuwahlen in 90 Tagen sind schlicht unrealistisch"

Anfang der Woche hat es in Thüringen nach einer greifbaren Lösung für die Krise ausgesehen. Nun stehen die Zeichen wieder auf Anfang. Tankred Schipanski, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, sagt: der Freistaat müsse erst einmal zur Ruhe kommen.



Lieberknechts Absage habe ihn überrascht, so Schipanski, aber "sie wird ihre Gründe haben". Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) habe Lieberknecht derart präsentiert, als ob die CDU gar nicht ablehnen hätte können. Doch mit der Ernennung Lieberknechts hätten linke sowie grüne PolitikerInnen Eingang gefunden in die Regierung, mit denen die CDU nicht einverstanden wäre.





"Thüringen braucht jetzt Ruhe und keinen Wahlkampf"



Neuwahlen in 90 Tagen wären einfach zu schnell für die CDU, deren Spitze sich derzeit in der Neuaufstellung befände, so Schipanski. Thüringen bräuchte jetzt etwas mehr Ruhe und "keine Polarisierung durch einen Wahlkampf", so der CDU-Politiker. Seine Partei wäre auf die Linke zugegangen, die Thüringer Verfassung sehe zudem ein bestimmtes Prozedere vor, an dem auch Ramelow nicht vorbeikäme, so Schipanski weiter.





Unentschlossenheit kostet CDU Punkte



Man hätte vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gewusst, dass es schwierig würde mit der Mehrheitsbildung. Doch die CDU hätte sich konstruktiv gegenüber den anderen Parteien verhalten. Geschadet habe der Partei vor allem ihre Unentschlossenheit, sich nicht rigoros von Der Linken und der AfD abzugrenzen.