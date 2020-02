Colourbox/ HighwayStarz Bild: Colourbox/ HighwayStarz

Mi 19.02.2020

- Kritik am Gesetzentwurf zur Grundrente

Am Mittwoch will die Bundesregierung die Grundrente auf den Weg bringen. Ursula Engelen-Kefer, Vorsitzende des Landesverbands Berlin-Brandenburg des Sozialverbands Deutschland, hält die Grundrente für absolut notwendig, übt aber auch Kritik an deren hohen Hürden.



Es war eine Herzensangelegenheit der SPD und einer der Zankäpfel der großen Koalition: die Grundrente. Weil die CDU eine Bedürftigkeitsprüfung forderte, die die SPD ablehnte, sah es lange so aus, als würde es keine Einigung beim Thema Grundsicherung im Alter geben. Nach zähen Verhandlungen will die Bundesregierung nun doch noch den gefundenen Kompromiss auf den Weg bringen. Grundsicherung betrifft immer mehr Menschen

Ursula Engelen-Kefer, die Vorsitzende des Landesverbandes Berlin und Brandenburg des Sozialverbands Deutschland, findet es wichtig, dass die Grundrente jetzt endlich kommt. "Wir hatten ja schon mehrere Koalitionsvereinbarungen mit derartigen Versprechen, die nicht gehalten worden sind“, sagt Engelen-Kefer. Die Grundsicherung im Alter betreffe viele Menschen in Deutschland und die Zahl wird in Zukunft noch zunehmen, sagt die Landesvorsitzende des Sozialverbands. Weil die Rentenleistungen insgesamt zurückgegangen sind und teilweise die Lebensexistenz der Menschen nicht mehr sichern können, braucht es die Grundrente, verdeutlicht Engelen-Kefer. Kritik an den hohen Hürden

Das große Problem des Kompromisses der Bundesregierung stellt für Engelen-Kefer die Einkommensanrechnung dar. "Hier wird einem Teil der betroffenen Menschen der Zugang zur Grundrente abgeschnitten“, kritisiert die Landesvorsitzende des Sozialverbands. Das betreffe vor allem Minijobber, die aufgrund der hohen Hürden, keine Ansprüche auf Grundrente haben. Besonders Frauen, die oftmals auch noch Familienleistungen erbracht haben, seien dadurch benachteiligt, gibt Engelen-Kefer zu bedenken. Um die Grundrente weiter auszubauen fordert die Landesvorsitzende des Sozialverbands Deutschland die Verwendung von Steuergeldern. „Das wäre dann die Anerkennung der Lebensleistung über einen solidarischen Steuerausgleich“, sagt Engelen-Kefer.