- Deutschland fehlt onkologisches Fachpersonal

In Deutschland gehören Krebserkrankungen zu den häufigsten Todesursachen – doch es fehlt zunehmend an Fachpersonal. Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins #Gesundheit, Tanja Heiss, fordert, den Berufsstand grundlegend attraktiver zu gestalten.



Allein in Deutschland sterben jedes Jahr über 200 000 Menschen an Krebs. Damit ist Krebs die zweithäufigste Todesursache hierzulande. Für die hohe Anzahl an Patienten gibt es immer mehr Möglichkeiten für eine Therapie. Für die richtige Behandlung braucht es aber auch Fachkräfte. Leider fehlt vor allem in der Onkologie der Nachwuchs.

Onkologie als zu große Belastung

Tanja Heiss ist die stellvertretende Vorsitzende des Vereins #Gesundheit, der sich für innovative Lösungsansätze für eine bessere Gesundheitsversorgung in Deutschland einsetzt. Sie sieht unterschiedliche Gründe für den Mangel an Fachkräften in der Krebsbehandlung. Alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen hätten an Attraktivität verloren, sagt Heiss, aber besonders in der Onkologie fehle vielen jungen Menschen der Bezug.

Viele würden den Beruf des Onkologen als zu große Belastung empfinden. Die psychologische Begleitung komme in vielen Krankenhäusern zu kurz, oder sei ohnehin nicht mit dem Dienstplan vereinbar, kritisiert Heiss. Und: "Man muss auch dazusagen, dass es andere Medizingruppen gibt – wie zum Beispiel die Radiologen –, die auch finanziell einfach besser dastehen."

Arbeitgeberattraktivität muss erhöht werden



In vielen Krankenhäusern wird die Onkologie in die Kellerräume verbannt, sagt Heiss. Hinzu kommen sehr schwer erkrankte Patienten, die oftmals kurz vor dem Tod stehen und die Angehörigen der Patienten, die ebenfalls begleitet werden müssen. "Das ist eine enorme Belastung", gibt Heiss zu bedenken.

Um dem Mangel an Fachkräften in der Onkologie entgegenzuwirken schlägt Heiss vor, junge Menschen früher an den Bereich, aber auch an kranke und sterbende Menschen heranzuführen: "Das soziale Pflichtjahr kann da eine Möglichkeit sein." Grundsätzlich müsse aber auch an dem Thema Arbeitgeberattraktivität gearbeitet werden, fordert sie.