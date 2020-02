- Innensenator Geisel: "Der Stromausfall war ein echter Warnschuss"

31 Stunden ohne Strom – eine Panne bei Bauarbeiten versetzte vor einem Jahr 30.000 Köpenicker Haushalte in den Ausnahmezustand. Innensenator Andreas Geisel von der SPD sieht Berlin heute besser gewappnet. Es gibt aber immer noch Handlungsbedarf.

Am 19. Februar 2019 um 2:10 Uhr blieb die Uhr am Rathaus Köpenick stehen und es begann der längste Stromausfall, den Berlin in der Nachkriegszeit erlebt hat. Mehr als einen Tag lang hatten über 30.000 Haushalte und 2.000 Betriebe im Berliner Südosten kein Licht, keine Heizung, kein Telefon, kein Internet.

Mehr Geld für den Katastrophenschutz



Mittlerweile kennt man die Lücken im Katastrophenschutz, die damals zu dem langen Stromausfall geführt haben. Innensenator Andreas Geisel von der SPD sieht Berlin heute besser gewappnet, sagt aber auch, dass noch eine Menge zu tun ist. Dafür ist der Senat gerade dabei ein neues Katastrophenschutzgesetz zu verabschieden.

"Wir haben Geld zur Verfügung gestellt, um die Notstromversorgung und den Digitalfunk zu verbessern“, erklärt Geisel. "Wir wissen jetzt an welchen Stellen wir etwas tun müssen“. Den Stromausfall im letzten Jahr bezeichnet der Innensenator als "echten Warnschuss“.

Mit Leuchttürmen gegen Stromausfälle

Nur Köpenick verfügt bisher über einen sogenannten "Leuchtturm“, ein Bezirksgebäude mit Notstromaggregaten zu dem Menschen im Fall eines Stromausfalls gehen können und von dem aus kommuniziert werden kann. Klare Vorgaben und die nötigen Mittel fehlen jedoch noch, damit zukünftig alle Bezirke gleich ausgestattet sind.

In Köpenick funktioniert der Katastrophenschutz mittlerweile sehr gut, findet Innensenator Geisel. "Das brauchen wir in allen Bezirken“, sagt der SPD-Politiker. Damit das auch passiert, hat der Senat im aktuellen Haushalt für jeden anderen Bezirk jeweils 300.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Der Innensenator rechnet damit, dass die sogenannten Leuchttürme bis 2022 in allen Berliner Bezirken eingerichtet sind.