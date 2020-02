- "Klassische Koalitionen funktionieren heute nicht mehr"

Bodo Ramelows Vorschlag - und Lieberknechts Zusage dazu - setze die Thüringer CDU nun ein Stück weit unter Zugzwang, so Höhne. "Die CDU wird es schwer haben, sich diesem Vorschlag zu entziehen."





CDU Thüringen kann sich neu aufstellen



Ein Ja zu Lieberknecht bedeute aber auch für die Thüringer CDU die indirekte Zustimmung zu Neuwahlen. Nun hänge es davon ab, wie die Partei die Übergangszeit nutze, um sich für Neuwahlen aufzustellen und den Makel des Wahl-Eklats abzustreifen, so Höhne. Mit der Zustimmung zu Lieberknecht könnte die CDU auch zeigen, dass sie aus der Situation gelernt habe und einen konstruktiven Beitrag leisten wolle, sagte der Politikwissenschaftler.





Alte Koalitionen sind weniger gefragt

Das Parteiensystem in Deutschland sei durch die AfD stark im Umbruch, so Höhne. Das führe auch dazu, dass klassische Koalitionen nicht mehr funktionierten: "Meines Erachtens nach haben sich die Parteien darauf noch nicht ausreichend eingestellt." Die Groko-Modelle auf Landeseben spreche viele Wählerinnen und Wähler nicht mehr an. "Man muss über andere Bündnisalternativen nachdenken", so Höhne. Dazu gehören die Minderheitenregierung, die punktuelle Themenkoalition oder der aktuelle Vorschlag der technischen Regierung.