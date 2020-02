Picture Alliance Bild: Picture Alliance

Mo 17.02.2020 | 09:05 | Interviews

- "Der Osten funktioniert anders als der Westen"

Am Montag treffen sich Vertreter von Linke, SPD, Grünen und der CDU, um über die Regierungskrise in Thüringen zu sprechen. Die CDU müsse flexibler werden, sich professioneller verhalten und sich für eine klare Richtung entscheiden, meint Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg.



