- "Das Waffenembargo braucht Zähne"

Bundesaußenminister Heiko Maas will erreichen, dass ein Waffenembargo im Libyen-Konflikt durchgesetzt wird.

Das kündigte der SPD-Politiker während der Sicherheitskonferenz in München an. Am Montag soll darüber mit den Außenministern der EU beraten werden.

Maas und der EU-Außenbeauftragte Borrell pochen auf einen schnellen Beschluss der EU für einen Überwachungseinsatz. Entscheidend sei dabei nicht, welche Mittel der Überwachung man wähle, sagte der Außenminister. Wichtiger sei, dass alle Wege der Waffenlieferungen zu Luft, zu Wasser und zu Land überwacht werden. Man wisse, dass die Kriegsparteien in Libyen ihren Nachschub auf unterschiedlichen Wegen bekämen.