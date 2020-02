Die Brandenburger Landesregierung schiebt die Debatte über eine umfassende Kita-Reform an. Danilo Fischbach ist Vorstandsmitglied im Elternbeirat. Er kritisiert vor allem den Zeitplan, Familien müssten jetzt weiter entlastet werden, betont er.

"Wir wollen die Beitragsfreiheit und mehr Qualität in den Einrichtungen", sagt Danilo Fischbach. Er ist Vorstandsmitglied im Elternbeirat in Brandenburg. Berlin sei dabei ein gutes Beispiel: "Berlin hat einen besseren Betreuungsschlüssel als Brandenburg und die Beitragsfreiheit", so Fischbach. Auch für Brandenburg erhoffe er sich, dass die Landesregierung in Zukunft die Betreuung und Förderung in den Fokus stelle.

Eltern müssen jetzt entlastet werden

Die Landesregierung plant drei Jahre bis zur Umsetzung der Beitragsfreiheit in Brandenburg. "Wir haben nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Erwartung, dass sie viel früher kommt", betont Fischbach. "Wir Brandenburger Eltern haben jetzt im Landtag eine Petition übergeben - wo wir 15.000 Unterschriften gesammelt haben in Brandenburg und ca. 16.000 deutschlandweit – wo wir sagen, die Beitragsfreiheit muss jetzt kommen und nicht erst in ein paar Jahren", erklärt Fischbach.

Eines der entscheidenden Probleme sei mangelndes Personal. "Es passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert, dass unsere Erzieher ein Schulgeld bezahlen müssen und keine Ausbildungsvergütung bekommen", kritisiert Fischbach.