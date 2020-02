- "Tesla bekommt in Grünheide den roten Teppich ausgerollt"

Bis zum 5. März gäbe es die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Umweltverbände, im Rahmen einer Anhörungsphase Bedenken oder Anliegen gegenüber dem Bau der Tesla-Gigafactory zu äußern, so Mascher. Das sei aber mit der schon einsetzenden Rodung fast hinfällig.



Der Umfang von zu prüfenden Bedenken und Einwänden sei derzeit noch gar nicht absehbar, so Mascher. Dennoch sind die Bagger auf dem Tesla-Gelände bereits im Einsatz.







"Tesla bekommt einen roten Teppich ausgerollt"

Im Fall von Tesla werden bestimmte Dinge weggelassen, so Mascher, die bei anderen Unternehmensansiedlungen notwendig sind. Beispielsweise dauert die Prüfung, welche Tier- ind Pflanzenarten auf einem Gelände leben, in der Regel ein gutes Jahr. Tesla hat diesen Zeitraum stark verkürzt. "Das ist aber normalerweise nicht Standard", so Mascher. "Es bleibt die Frage: Kann man es verantworten, wenn ein Unternehmen den roten Teppich ausgerollt bekommt?" Andere Unternehmen könnten dann genau dasselbe fordern, so der Landesvorsitzende. Auch der Druck aus der Politik sei groß, das Tesla-Werk "unbedingt durchzudrücken".