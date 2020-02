- Medizinisches Team verlässt aus Protest Vivantes-Klinikum

Am Berliner Auguste-Viktoria-Klinikum des Krankenhauskonzerns Vivantes hat ein Großteil der Belegschaft des Fachbereichs für Infektiologie gekündigt und wechselt geschlossen an das St. Joseph-Krankenhaus in Tempelhof.



Das hat die Sprecherin des St. Joseph-Krankenhauses Inforadio vom rbb am Montag bestätigt.



So werden elf Ärzte und 27 Pflegekräfte, die bisher für Vivantes im Schöneberger Auguste-Viktoria-Klinikum arbeiten, zum 1. April eine neue Abteilung für Infektiologie am St. Joseph-Krankenhaus aufbauen. Dort werden sie schwerpunktmäßig HIV-Patienten behandeln, aber auch andere virale und bakterielle Infektionen, zum Beispiel Patienten mit multiresistenten Keimen.



Das St. Joseph-Krankenhaus sprach von einer guten Ergänzung für die eigenen Schwerpunkte wie Nierenheilkunde und Onkologie. Diese Patienten seien besonders infektionsanfällig. Außerdem bildeten Ansteckungen mit multiresistenten Keimen eine große Herausforderung. Die neue Abteilung mit einem erfahrenen und spezialisierten Team aufbauen zu können, nannte die Sprecherin eine "große Bereicherung".



Die Ärzte und Pflegekräfte verlassen Vivantes unter anderem aus Protest gegen immer schlechtere Arbeitsbedingungen, wie eine Mitarbeiterin Inforadio sagte. Im St. Joseph könnten sie mit einem besseren Betreuungsschlüssel für die Patienten arbeiten.



Vivantes wollte sich auf Anfrage von Inforadio nicht zu Personalangelegenheiten äußern, teilte aber mit, die Klinik für Infektiologie "stelle sich neu auf". Das Auguste-Viktoria-Klinikum werde aber auch weiterhin HIV-Patienten behandeln.