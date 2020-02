- YouTube-Nutzung: Neben Unterhaltung auch Bildungsraum

Seit 15 Jahren können Internetuser Videos bei YouTube hochladen. Karsten Wolf, Professor für Medienpädagogik an der Uni Bremen, erklärt, wie Jugendliche die Video-Plattform heute nutzen. Er spricht über das Potential und auch die Gefahren dabei.

Jugendliche nutzen laut Karsten Wolf die Videoplattform vor allem für Unterhaltung - etwa zum Musikhören, Comedys oder Computerspiele. Danebenwerden auch Tutorials häufig aufgerufen. So könne man sich von anderen inspirieren oder Themen aus der Schule noch einmal erklären lassen.

Dabei sei YouTube ein Potentialraum: "Ich möchte etwas erlernen. Und dann gibt es da auch schon jemanden, der es mir erklärt." Allerdings gebe es keine Rückmeldung. Daher sagt der Medienpädagoge: "Die Schule wird nicht abgeschafft, dennoch ist es eine extreme Veränderung von Bildungsräumen."



Zuverlässigkeit von Informationen: "Nicht alles ist richtig."



Dennoch sei wichtig zu betonen: "YouTube ist kein Bildungskanal an sich." Es regiere ein Algorithmus, der nicht nachvollziehbar sei. Es gehe auch darum, Werbeeinnahmen zu generieren.

So gebe es etwa eine große Gemeinschaft, die davon ausgehe, die Erde sei flach, erklärt Karsten Wolf als Beispiel. Diese berufe sich auf Informationen der Videoplattform. "Nicht alles ist richtig." Zudem gebe es auch in den schulischen Erklärvideos fachliche Fehler. Deshalb müsse in der Schule müsse vermittelt, wie man Informationen nachprüfen muss, fordert der Medienpädagoge.