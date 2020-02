Toter nach Schüssen am Tempodrom

Vor der Tempodrom-Veranstaltungshalle an der Möckernbrücke wurde am späten Freitagabend geschossen. Dabei wurde ein Mensch getötet. Mindestens drei weitere Menschen wurden verletzt. Einzelheiten hat rbb-Reporterin Helena Daehler.

Vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg sind am späten Freitagabend mehrere Schüsse gefallen.



Dabei ist laut Polizei eine Person getötet worden - sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Der oder die Täter sind auf der Flucht.



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte das Gelände weiträumig ab. Die Besucher mussten das Gebäude durch die Notausgänge verlassen. Im Tempodrom lief am Abend eine türkische Comedy-Show.



Weitere Einzelheiten zum Tathergang und den Hintergründen sind bisher nicht bekannt. Die Mordkommission ermittelt.