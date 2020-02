- "Deutsche Sicherheitspolitik macht keinen strategischen Unterschied"

Deutschland nehme die Veränderungen in sicherheitspolitischen Fragen wahr, aber "mit der Reaktion ist es noch so ein bisschen mangelhaft", sagt Jan Techau. Der Politologe ist Direktor des Europa-Programms des German Marshall Fund.

Deutschland bewege sich zwar, sei aber nicht schnell genug. Das beträfe sowohl die Diplomatie als auch das Militärische. Das werde bei der Sicherheitskonferenz auch Thema werden.

Gründe für Deutschlands zurückhaltende Rolle



Zum einen stehe sich dabei die Koalition im Wege. Zum anderen gebe es auch historische Befindlichkeiten, "die uns immer in die Rolle bringen, wo wir das Gefühl haben, diese großen politischen Sachen sind eigentlich nicht für uns," erklärt der Politologe Tachau und weiter: "Und das ist eine Gemengelage, die sehr schwierig zu überwinden ist."

Engagements und Auswirkungen auf die Strategie



Grundsätzlich tue Deutschland mehr, nur machten die Engagements keinen strategischen Unterschied, sagt der Politologe. Deutschland habe etwa in Litauen nach der Annexion der Krim die Bundeswehr stationiert oder engagiere sich im Kampf gegen den IS. "Das sind wichtige Schritte. Aber sie sind am Ende des Tages so klein, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie einen strategischen Unterschied machen."

Sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich



Eine engere Militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sei nicht realistisch, sagt Techau, weil die Länder von "unterschiedlichen strategischen Planeten kommen." In Frankreich gebe es eine klare Tradition der Intervention, die auch europäische Sicherheitspolitik formen wolle. "In Deutschland gibt es eine Kultur der Zurückhaltung." Das mache sich auch in der Frage um die Atompolitik bemerkbar und sei eine wichtige Hürde.