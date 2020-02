- Mietpreisbremse im Bundestag verlängert

Die Mietpreisbremse besteht seit 2015. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeige, dass Wohnungen bei Wiedervermietungen zu niedrigeren Preisen angeboten werden, erklärt Eva Högl: "Und das ist ein echter erster Erfolg."

Verlängerung und Verschärfung der Mietpreispremse

Nun hat der Bundestag die Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängert und verschärft. Dadurch soll es möglich werden, dass zu viel gezahlte Mieten wieder zurückgezahlt werden können. Das neue Gesetz sieht vor, dass die Rückforderung 30 Monate nach Abschluss des Mietvertrags erfolgen kann.

Unterschied zwischen Mietpreisbremse und Mietendeckel



Der Unterschied zwischen der Mietpreisbremse und einem Mietendeckel wie in Berlin sei vor allem ein rechtlicher, erklärt die SPD-Politikerin. Die Mietpreisbremse gebe Ländern die Kompetenz auf die Mieten Einfluss zu nehmen. Das sei das Zivilrecht und liege beim Bund.

Der Mietendeckel hingegen sei öffentliches Recht und ermögliche Bußgelder bei Verstößen und regele Zuständigkeiten der Öffentlichen Verwaltung. Auf dieses Instrument habe Berlin zurückgegriffen, weil wegen hoher Mieten dringender Handlungsbedarf bestand.

Neubau und gesetzliche Regelungen



In Hamburg wurde anders auf das Problem der hohen Mieten reagiert, dort werde mehr gebaut. Das sei richtig, sagt Högl und weiter: "Aber wir wissen auch, wie schwierig das hier bisweilen in Berlin ist, Flächen zu ertüchtigen, damit im großen Stil Wohnungsbau erfolgen kann." Dabei erinnert sie an die Diskussion über die Bebauung des Tempelhofer Felds. Die Politikerin wünscht sich für Berlin eine Kombination aus beidem: Neubau und gesetzlichen Regelungen wie Mietpreisbremse und Mietendeckel.