Der Handelskonzern Metro trennt sich von 277 Real-Märkten. Auf der Hauptversammlung der Aktionäre in Düsseldorf hat Metro-Chef Olaf Koch bestätigt, dass der Verkauf im Prinzip abgeschlossen sei. Jan Mende, Deutsche Lebensmittelzeitung, zweifelt noch an der versprochenen Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter.

"Metro versucht eigentlich die Real-Märkte schon seit langem loszuwerden", sagt Jan Mende. Er ist Chefredakteur der Deutschen Lebensmittelzeitung. Vorherige Versuche die Real-Märkte abzuwerfen, seien bisher gescheitert, so Mende. Metro sähe aber für das Großflächengeschäft keine Zukunft mehr. Die Zahlen seien in der Vergangenheit zu schlecht gewesen und immer schlechter geworden. Nun sei der Deal so gut wie durch. Es gebe allerdings noch einen Gremienvorbehalt beim Käufer.

Der Unterschied zur Konkurrenz sei, dass beispielsweise Edeka und Rewe auf sehr viel kleineren Flächen unterwegs seien, erklärt Mende. "Real-Häuser haben wirklich sehr, sehr große Flächen zwischen 5.000 und 10.000 Quadratmetern", so Mende. Das sei ein Geschäftsmodell, das noch aus der Nachkriegszeit stamme. Doch die Verbraucher kauften mittlerweile lieber in kleineren Formaten ein, die auch näher am Wohnort liegen.

Klassische Investoren übernehmen Real

Die Käufer bezeichnet Mende als klassische Investoren, "die nach Chancen im In- und Ausland Ausschau halten." Sie hätten sich zusammengetan mit Immobilienentwicklern. Jetzt würden sie die Märkte möglichst profitabel weitervermarkten, meint Mende.

Die Mehrzahl der Märkte sollen dabei an Konkurrenten weitergereicht werden. Der größte Bieter sei bisher Kaufland. Aber auch Edeka, Rewe oder Globus hätten Interesse gezeigt. "Unter der Real-Flagge wird es für den Übergang von zwei Jahren 50 Märkte weitergeben", sagt Mende. Der Großteil ginge aber an die Konkurrenz.

Ob es nun einen Arbeitsplatzabbau geben wird und wie hoch dieser ausfallen würde, komme ausschließlich darauf an, was im Endeffekt mit den Flächen passieren werde. "Der Metro-Chef hat immer betont, dass er sich für eine Lösung stark machen wolle, in der die Beschäftigung gesichert sei. Jetzt sieht man aber schon […], dass es dann tatsächlich darauf ankommt, wo wird noch Lebensmittelhandel betrieben, was geschieht mit dem Rest der Fläche", sagt Mende. Nun sei noch sehr viel Detailarbeit notwendig, wie die Beschäftigungssicherheit tatsächlich in der Praxis aussehe.