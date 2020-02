- Risiko Antarktis: Meeresspiegel kann um 1,50 Meter steigen

In der Antarktis wurde ein Temperaturrekord gemessen: 20,7 Grad. Anders Levermann erforscht am Institut für Klimaforschung die Folgen eines solchen Temperaturanstiegs. Ein Schmelzen der Antarktis bringe ein enormes Risiko mit sich, sagt er.

Ein Temperaturrekord von 20,7 Grad, das sei beeindruckend – "und zwar negativ beeindruckend", sagt Anders Levermann. Er ist Klimaforscher am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Ein Erwärmungssignal aus der Antarktis sei nicht verwunderlich, der ganze Planet erwärme sich schließlich. "Aber solche Rekorde, die schrecken doch immer auf", so Levermann.

Die Antarktis habe einen über Jahrhunderte entstandenen Eispanzer, erklärt der Klimaforscher."Wenn dieses Eis in den Ozean gelangt, dann steigt der Meeresspiegel an und das passiert seit einigen Jahrzehnten immer schneller", so Levermann.

Um die tatsächlichen Auswirkungen beurteilen zu können, müsste der gesamte Blick im Auge behalten werden. Denn ein Anstieg der Temperaturen in der Antarktis bringe nicht nur Folgen für Küsten und Anlieger in der Nähe mit sich.

Studie zur Erforschung der Antarktis-Schmelze

Dazu hat das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung mit einem internationalen Team an einer Klimastudie gearbeitet: „Wir haben uns 16 Antarktismodelle der Welt hergenommen, in 25 Forschergruppen, in 37 Instituten weltweit“, erklärt Levermann. Dabei sei herausgekommen, dass die Eisschmelze in der Antarktis im schlimmsten Fall einen Meeresspiegelanstieg von ca. 60 cm mit sich bringen könne. Als Vergleich nennt er den bisherigen Anstieg: In den letzten einhundert Jahren habe man nur einen Anstieg von ca. 19 cm gesehen.

Gegen 60 cm könne sich die Menschheit noch schützen, aber hinzu kämen andere Faktoren: "Die thermische Ausdehnung des Ozeans, das Verschwinden der Gebirgsgletscher und der Beitrag von Grönland", nennt Levermann als Beispiele. "Wenn man alles zusammennimmt, dann erwarten wir im schlimmsten Fall einen Meeresanstieg von 1,50 Meter in diesem Jahrhundert." Manche Gebiete könnten dabei nicht mehr geschützt werden, meint Levermann.

Unterscheiden zwischen Arktis und Antarktis

Auch zwischen Arktis und Antarktis müsse unterschieden werden: "Im Sommer werden wir in 20 bis 30 Jahren eisfrei sein am Nordpol, was rein kulturell ein großes Ereignis ist", betont Levermann. Aber die Antarktis sei fundamental anders, "weil da das Eis nicht ein paar Meter dick ist, sondern vier Kilometer dick ist, weil es eben eine Insel ist und kein Ozean“, so der Klimaexperte.