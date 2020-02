dpa Bild: dpa

Do 13.02.2020 | 07:05

- BASF und Tesla in Brandenburg: "Wir haben einen Lauf"

Der Chemiekonzern BASF will 2022 in Schwarzheide in Brandenburg eine neue Anlage für Batteriematerialien in Betrieb nehmen. Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (SPD) sagt, Brandenburg ernte nun das, was lange vorbereitet wurde.



Beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Brandenburg habe man auf die richtige Karte gesetzt, erklärt Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach. Damit habe man die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die neuen Technologien ansiedeln können. Außerdem spiele auch der persönliche Einsatz eine wichtige Rolle. So habe Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke viele wichtige und persönliche Gespräche geführt. "Wir haben ein bisschen einen Lauf." Man könne nun ernten, was lange vorbereitet werde, so Steinbach. Tempo bei Genehmigungsverfahren



Außerdem zeigte sich der optimistisch, dass neue Windräder in der Mark entstehen könnten. Dafür setze die Regierung auf den Bürgerstrom. Wenn Menschen die eigenen Nutznießer seien, steige auch die Akzeptanz.



Neben der Ankündigung der Unternehmen wie BASF und auch Tesla mit der Batteriefabrik müssten nun die Genehmigungen vorankommen. "Der Weg ist nicht einfach", sagt der SPD-Politiker, betont aber auch, dass Tesla die Unterlagen in einer guten Qualität und auch Geschwindigkeit eingereicht habe. Zudem ziehe auch in den Behörden ein neuer Geist ein, um schneller voranzukommen. Dabei brauche es auch mehr Personal, so Steinbach.