- Dresdner Gedenken: "Müssen die Stimme erheben"

Die Bombardierung Dresdens jährt sich am 13. Februar zum 75. Mal – und seit vielen Jahren missbrauchen Rechtsextreme den Anlass für ihre Demonstrationen. Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, fordert von der Stadtbevölkerung eine klare Abgrenzung gegen rechts.



Am Abend des 13.Februar 1945 griffen mehrere Hundert britische und US-amerikanische Bomber Dresden an und legten die Stadt in Schutt und Asche. Mindestens 25 000 Menschen starben bei den Bombardements, schätzen Historiker. In der Stadt erinnert man sich 75 Jahre später daran.

Dazu reist auch Politprominenz an: So kommen der Bundespräsident, der Herzog von Kent und der sächsische Ministerpräsident. Es gibt Reden und eine Menschenkette - und wie immer nutzen auch Rechtsextreme den Anlass für Aufmärsche. Die linke Szene regiert ihrerseits.

Thomas Arnold leitet die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Er erinnert daran, dass es um den Jahrestag schon immer in seiner Geschichte Auseinandersetzungen gegeben habe. Doch seitdem habe sich die Menschenkette herausgebildet, die als Symbol um die Welt gehe: "In diesen zehn Minuten kann auch was passieren: Wer sich Hand an Hand fasst, der wird nicht mehr gegeneinander kämpfen und einander mit Steinen bewerfen."

"Gedenken darf nicht vereinnahmt werden"



Doch neben dem stillen Gedenken wünscht sich Arnold auch, dass die Stadtbevölkerung klare Kante gegen rechte Aufmärsche zeigt: "Wir müssen sehr sensibel dafür sein als Stadtgesellschaft, dass das Gedenken nicht vereinnahmt wird von den Seiten, von denen wir es nicht wollen."

Besonders kritisiert Arnold Drohungen gegen den Dresdner Bürgermeister, wie es sie bereits 2017 gab: "Wenn Gewalt eingesetzt wird, wenn Morddrohungen im Spiel sind, wenn nicht mehr auf dem Boden der Demokratie miteinander gesprochen wird, dann muss man ganz klar seine Stimme erheben und sagen: Das ist nicht unsere Form, wie wir gedenken wollen und unsere Erinnerungskultur in Zukunft gestalten wollen."