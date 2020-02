- "Die echte Polizei ruft niemals mit 110 an"

Im Jahr 2019 gab es 121 Betrugsfälle in Brandenburg, bei denen insgesamt mehr als 250.000 Euro erbeutet wurden, so Heinemann. Wer auf diese Tricks - fingierte Anrufe, falsche Autoritätspersonen - hereingefallen sei, sei aber nicht einfach dumm. Derartiger Betrug könnte Menschen allen Alters passieren. Die Täterinnen und Täter seien gut darin, Menschen im Gespräch zu manipulieren und vermittelten sehr glaubwürdig, dass beispielsweise die eigenen Wertsachen zu Hause nicht sicher sind.





Wachsamkeit schützt vor Betrug





Die Polizei rufe niemals einen Privathaushalt mit der Nummer 110 an, so Heinemann. Vor einem Betrug helfe es, im Familienkreis über die Risiken zu sprechen und eine erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen - das sei überhaupt das beste Mittel gegen Betrug, so der Pressesprecher. Wem ein Telefonat oder eine Forderung seltsam vorkomme, sollte noch während des Gesprächs auflegen und dann die Polizei über den Vorfall informieren.



Aufklärungsquote bei Betrug ist sehr gering





Betrüger seien sehr einfallsreich - sie nutzen auch regionale Ereignisse und Besonderheiten. Beispielsweise würde eine Bombenentschärfung - nicht untypisch für Brandenburg - einen Anlass bieten, jemanden am Telefon auszuhorchen oder als vermeintlicher Polizist die Wertgegenstände der Person abzuholen.



Die Aufklärungsquote sei nicht besonders gut, da das Betrugssystem sehr komplex sei. Jemanden auf frischer Tat zu schnappen, sei für die Polizei sehr schwierig, so Heinemann.