dpa Bild: dpa

Mi 12.02.2020 | 07:25 | Interviews

- Dietmar Bartsch: "Der Ball liegt in Thüringen."

Wegen der Regierungskrise in Thüringen will die Linke in der kommenden Woche mit den Christdemokraten sprechen. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, sagt, die Handlungsfähigkeit in Thüringen müsse schnell organisiert werden.