- "Unterschied zwischen Oper und Club ist die Musikrichtung."

Pamela Schobeß ist Vorsitzende der Clubkommission Berlin, sie betreibt zudem das Gretchen auf dem Kreuzberger Dragonerareal. Vor dem Bundestagsausschuss Bau, Wohnen, Stadtentwicklung wolle die begreiflich machen, dass Clubkultur auch Kultur sei.

Bisher seien Clubs als Vergnügungsstätten eingestuft und damit mit Bordellen, Spielotheken und Pronokinos gleichgesetzt. "Das ist extrem unfair. Und das wird überhaupt nicht dem gerecht, was wir machen", sagt Schobeß.

Vergleich zwischen Clubs und Opern

So kuratiere ein Club sein Musikprogramm. So buchten die Clubbesitzer Künstler und präsentierten diese einem musikinteressiertem Publikum, erklärt sie und weiter: "Und das ist ein extremer Unterschied zu Diskotheken." Somit unterscheiden sich Opern und Clubs lediglich in der Musikrichtung. Der Ablauf im Geschäft gleiche denen in Opern oder Theatern, so die Vorsitzende der Clubkommission Berlin.

Probleme, die zum Clubsterben führen



In der Regel suchten sich Clubbetreiber Orte, wo die Clubs funktionierten. Dennoch verändere sich die Stadt. Wenn dann die Wohnbebauung näher rücke, würden oft Clubs verdrängt.

Bei der Anhörung vor Bundestagsausschuss solle es darum gehen, wie die Clubszene zu retten sei. Schobeß betont: "Die Clubkultur prägt auch die Stadtentwicklung. [...] Viele Menschen kommen auch deswegen nach Berlin." Dies sei auch ein Wirtschaftsfaktor.

Sie sehe aber, dass das Problem der Verdrängung von Clubs auch in der Politik angekommen sei.