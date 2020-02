- "Die CDU hat eine Positionierungskrise"

Nach dem Rücktritt von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat der Machtkampf um die Parteispitze und die Kanzlerschaft begonnen. Parteienforscherin Ursula Münch meint, die CDU müsse sich klar positioniern auch im Hinblick auf die Krise in Thüringen.

Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. "Ich würde sagen im Augenblick hat Friedrich Merz vielleicht einen gewissen Vorteil, weil es anscheinend in Teilen der CDU, vor allem im ostdeutschen Landesverbänden, eine Sehnsucht nach einer starken Führung gibt", meint Münch. "Und vielleicht auch nach jemandem, der in der Lage ist, die CDU ein bisschen rechts der Mitte zu positionieren, um der AfD Stimmpotential streitig zu machen", sagt sie weiter.

Auch Armin Laschet habe gute Chancen, "aber er hat sich noch nicht herausgetraut." Jens Spahn sollte in der Diskussion auch nicht vergessen werden, aber Münch meint auch: "Es gibt vielleicht auch noch den einen oder anderen Ministerpräsidenten von der CDU, der eventuell auch noch ins Gespräch gebracht wird."

Alle, über die bisher geredet worden sei, hätten einen großen Nachteil: "Das ist der reine Westen der CDU", betont Münch. Die Politikwissenschaftlerin kritisiert: "Ob man da das Verständnis hat, für das, was in der CDU von den Landesverbänden in Ostdeutschland nachgefragt wird, ist eine andere Frage."