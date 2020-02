- Kleiner, feiner, regionaler: Das neue Baumblütenfest

Das Baumblütenfest in Werder/Havel soll vollständig neu ausgerichtet werden. Es soll wieder kleiner und regionaler werden, erzählt Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) im Interview.

Das Baumblütenfest in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) soll ab 2021 wieder familiärer und regionaler werden. In der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend wurden erste Ergebnisse der Online-Umfrage zu einem neuen Konzept präsentiert, an der sich mehr als 5.100 Bürger beteiligt hatten. Im vergangenen September hatte die Stadt mitgeteilt, dass es 2020 und 2021 kein Baumblütenfest geben soll.

Kleine Angebote

"Wir wünschen uns unser Baumblütenfest, wir wünschen es uns klein und regional. Wir wünschen uns, dass in den Höfen und Gärten gefeiert wird", so lauteten die Wünsche der Bewohner, sagt Saß. "Natürlich wünschen sich die Wederaner auch kleine Angebote rings um das Baumblütenfest", so Saß. Nun werde an einem Konzept gearbeitet und wie es bis 2020 konkret weitergeht soll mit Werderanern in verschiedenen Workshops erarbeitet werden.

Auch für Jugendliche soll es weiterhin Angebote geben. "Die Jugend gehört einfach auch zur Baumblüte dazu, ob das mit sieben oder mit sechs Bühnen, mit Partys, das steht in Frage", sagt Saß. Sie könnte sich Partys auf einem abgegrenzten Areal vorstellen.

Weniger Alkoholexzesse

Das Fest solle komplett neu ausgerichtet werden. Der Schwerpunkt solle auf Regionalität und kulturelle regionale Angebote liegen. "Ich denke, wenn wir kleiner unterwegs sind, wird sich auch das Angebot ändern", meint Saß.

So solle auch den von vielen kritisierten ausschweifenden Alkoholexzessen entgegengewirkt werden: "Der regionale Obstwein ist kein Billigprodukt", sagt Saß. Mindestpreise für Obstweine könnten eine Lösung sein. "Es kann einfach nicht sein, dass schon am ersten Wochenende mehrere Flaschen Wein für 15 Euro verkauft werden. Das lädt ja förmlich zum Trinken ein", kritisiert die Bürgermeisterin. Das müsse in Zukunft unterbunden werden.