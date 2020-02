- Mehr Sicherheit für Radfahrer im Straßenverkehr

Längere Grünphase, separate Radspuren und sensibilisierte Radfahrer: Der Straßenverkehr muss sicherer für Radfahrer werden, fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in einem gemeinsamen Positionierungspapier mit dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung.

Die meisten Radunfälle sind Kollisionen mit abbiegenden Fahrzeugen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) und der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e. V. haben deswegen ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet. Dirk Engelhardt ist BGL-Vorstandssprecher. Er sieht dringenden Handlungsbedarf.

Das Papier listet verschiedene Punkte zur Verbesserung für Radfahrer im Straßenverkehr auf. Beim Thema 'Kreuzung' haben sich ADFC und BGL unter anderem die Niederlande und Dänemark zum Vorbild genommen. Dort gäbe es schon jetzt separate Spuren und auch eigene Ampelschaltungen für Radfahrer. So werde der Verkehr entzerrt. Und es sei für alle Verkehrsteilnehmer sicherer.

In vielen Städten in Deutschland sei der nötige Verkehrsraum so aber noch nicht vorhanden, meint Engelhardt. Dort seien in den vergangenen Jahren Fehler gemacht worden, "die man jetzt nicht so einfach revidieren kann". Er glaube aber auch, "dass die Politik und die Verkehrsplaner bereit sind, dort neue Wege zu gehen und das versuchen wir jetzt gemeinsam mit dem ADFC", sagt der BGL-Vorstandssprecher.

Abbiegeassistent noch nicht genügend ausgereift

Ein Abbiegeassistent stehe hingegen noch nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. "Ein Abbiegeassistent bremst nicht automatisch", erklärt Engelhardt. Er warne den Lkw-Fahrer lediglich. Bremsen müsste der Fahrer dann selbst. Daher stehe der verkehrsplanerische Ansatz bisher noch vor dem Abbiegeassistenten in dem Positionspapier.

Auch bei den Grünphasen stellen sich ADFC und BGL einen Wandel vor. Die Radfahrer sollten eine separate Grünphase erhalten. Die könnten dann erst abbiegen, wenn die Radfahrer schon die Straße überquert hätten. "Das größte Risiko ist immer beim Rechtsabbiegen", erklärt Engelhardt. Auch die Fahrradfahrer müssten schärfer für den Straßenverkehr sensibilisiert werden, meint Engelhardt. Dazu könnten Info-Veranstaltungen genauso wie die Sozialen Medien genutzt werden.