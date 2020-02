- SPD: Neuwahlen in Thüringen sind die beste Lösung

FDP-Politiker sehen sich nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen Anfeindungen ausgesetzt. SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Kahrs verurteilt im Interview die Übergriffe auf FDP-Politiker und plädiert stattdessen erneut für Neuwahlen.

Noch sei die Debatte um Thüringen nicht geklärt, betont Kahrs. "Sie müssen zusehen, dass sie schnell Neuwahlen bekommen." Solange sich die CDU nicht bewege, werde es keine Veränderungen geben. Das könnte nur durch Neuwahlen geklärt werden.

"AfD und Linke können nicht verglichen werden"

Einen anderen Ausweg sieht er nicht. "Was nicht geht, ist, dass die Union sagt, dass sie AfD und Linke gleich behandelt", kritisiert Kahrs. Die Linke ließe sich nicht über einen Kamm scheren mit der AfD. Dass die Thüringer bei einer Neuwahl womöglich ein ähnliches Ergebnis erreichten, könne passieren. Doch dann sei die CDU am Zug: "Dann muss sich die Union überlegen, über welchen Stock sie springen will", so Kahrs.

Auch bezüglich der Anfeindungen gegen FDP-Politiker sieht Kahrs Handlungsbedarf. Angriffe seien keine Lösung, betont der SPD-Politiker. Neuwahlen könnten aber den Druck aus der Angelegenheit nehmen, meint er.