- Tiefensee: "Das war ein abgekartetes Manöver"

Wolfgang Tiefensee ist Landesvorsitzender der SPD in Thüringen. Der ehemalige Oberbürgermeister von Leipzig ist sich sicher: Die FDP habe vorab gewusst, wie die AfD im dritten Wahlgang im Erfurter Landtag abstimmen würde. Ministerpräsident Kemmerich müsse sich von seinem Posten zurückziehen.



Es war ein sonderbarer Rückzug des thüringischen FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich gestern, knapp 24 Stunden nach seiner Wahl. Kemmerich bleibt im Amt. Er hat seinen Rückzug angekündigt, aber eben nicht gesagt, wann. Er wolle den Weg frei machen für Neuwahlen - das aber ist nicht so einfach, wie es klingt. Es braucht dazu eine Zweidrittel-Mehrheit des Landtages. Diese Hürde hätte man mit den Stimmen der CDU erreichen können. Aber die thüringische CDU will vorerst keine Neuwahlen, das ist das Ergebnis einer stundenlangen Nachtsitzung in Erfurt.

Entscheidende Frage: Tritt Kemmerich zurück?



Wolfgang Tiefensee ist Landeschef der SPD, Ex-Bundesverkehrsminister und ehemaliger Oberbürgermeister von Leipzig. Tiefensee sagt, er nehme zunächst mal zur Kenntnis, dass sich die Parteichefin der CDU in Erfurt nicht durchsetzen konnte. "Offenbar gibt es die Bereitschaft mit Rot-Rot-Grün neue Kooperationen einzugehen. (…) Die alles entscheidende Frage ist aber, ob endlich Thomas Kemmerich den Rücktritt erklärt. Und nicht nur darüber spricht, dass er das irgendwann machen wolle."

Hat Tiefensee überhaupt noch Vertrauen zur CDU? "Das Vertrauen ist schwer erschüttert", sagt Tiefensee. Das was da am Mittwoch passiert sei mit der Wahl von Thomas Kemmerich sei ein "politischer Dammbruch" gewesen. Man sei schäbig mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Ramelow umgegangen. "Das ist alles schwer erträglich", so Tiefensee. Er sei nach wie vor erschüttert darüber und es werde viel Kraft bedürfen mit dieser CDU unter Mike Mohring über Formen der Kooperationen nachdenken. Man müsse das aber zunächst in Ruhe prüfen.

Tiefensee: FDP-Chef Lindner habe vom Manöver der AfD gewusst

FDP-Chef Christian Lindner hat noch mal deutlich gesagt, dass das Manöver der AfD, also im dritten Wahlgang einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, aber geschlossen für FDP-Mann Kemmerich zu stimmen - dass dieses Manöver für ihn überraschend kam. Glaubt Tiefensee ihm das? "Definitiv nein."

Tiefensee habe am Mittwochmorgen noch in einem Tweet reagiert auf ein Interview, das Kemmerich zuvor dem "Freien Wort" gegeben habe. Dort seien bereits gezielte Andeutungen gemacht worden. Somit war klar, "dass es ein abgekartetes, ein geplantes Manöver gewesen ist." Tiefensee geht davon aus, dass die FDP wusste, wie die AfD abstimmen würde. "Das kann man sich an allen zehn Fingern abzählen."