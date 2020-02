- Orkan "Sabine" fegt ab dem Wochenende durch die Region

Das Orkantief mit dem Namen "Sabine" zieht bis zum Sonntag weiter in die Region. Zu erwarten seien Sturmböen, teils schwere Sturmböen - dabei handelt es sich um Windgeschwindigkeiten von rund 100 Kilometer pro Stunde, so Salbert. Der Sturmschwerpunkt wird dann in der Nacht zu Montag und am Montag selbst erreicht sein. Dann sind zum Teil auch orkanartige Böen bis 110 kmh möglich.



Der Sturm wird wohl zu Störungen im Berufsverkehr und im Rückreiseverkehr aus den Winterferien führen, so Salbert. Daher sollte man seine Fahrten gut planen. Diese Art von schweren Stürmen seien für die Winterzeit nicht ungewöhnlich, sagte die Meteorologin. So fegte im Januar 2018 das Orkantief "Friederike" über Deutschland.