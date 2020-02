- Stahlknecht: "Ein schlechtes Theaterstück"

Thüringen durchlebt derzeit eine politische Krise, der mit den Stimmen der AfD gewählte Ministerpräsident Kemmerich (FDP) muss wohl seinen Posten räumen. Der CDU-Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, übt harsche Kritik an seinen Parteikollegen in Thüringen: Es werde keine Verantwortung übernommen.



Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein Thüringen-Problem. Schon zum zweiten Mal ignoriert nun der thüringische CDU-Landesverband unter Mike Mohring die ausdrücklichen Wünsche der Parteichefin. Zuerst gab es den Rat aus Berlin, nicht für den FDP-Mann Kemmerich zu stimmen. Die Chefin hatte ihre Partei vor dem Manöver der AfD gewarnt. Mike Mohring aber entschied anders. In der vergangenen Nacht der nächste Fall: Kramp-Karrenbauer warb stundenlang in der Landtagsfraktion für Neuwahlen, doch auch damit setzte sie sich nicht durch.

Es müsse Schaden von dem Parlament des Landes abgewendet werden



Holger Stahlknecht ist CDU-Innenminister in Sachsen-Anhalt, Minister in einer Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Wären aus seiner Sicht Neuwahlen die beste Lösung für Thüringen? "Ja, ganz eindeutig", sagt Stahlknecht. Nach den Dingen, die dort vorgefallen seien, gebe es dort solche menschlichen Verwerfungen der handelnden Akteure, "dass es dort einen Neustart geben muss." Das Parlament müsse das tun was es tun muss: Legislative sein und Gesetze verabschieden. "Was da passiert ist, ist eher eine schlechtes Theaterstück", sagt Stahlknecht. Es müsse weiterer Schaden von dem Parlament des Landes abgewendet werden.

Annegre Kramp-Karrenbauer hatte diesen Rat ihren CDU-Parteikollegen gegeben und wurde wieder nicht gehört. Eine persönliche Niederlage für sie? "Nein", sagt Stahlknecht. Eine Partei sei nicht zu kommandieren. "Der Ur-Fehler habe in der Wahl gelegen, die dort stattgefunden hat. Das ist ein Dammbruch gewesen." Es sei eine schlechte Entscheidung gewesen, die zu einem erheblichen Schaden für Thüringen geführt habe und das Ansehen der Bundesrepublik. Stahlknechts Einschätzung: "Es werden sich Bewegungen innerhalb der CDU in Thüringen entwickeln."

Verantwortung übernehmen statt "Niveau einer Lotteriebude"

Dass Annegret Kramp-Karrenbauer beschädigt wurde, sieht Stahlknecht nicht: "Wir sollten aufhören, permanent mit dem Finger auf CDU-Spitzenpersonal zu zeigen." Man sollte zusammenhalten und man sollte sich auf das konzentrieren, was die Menschen von uns erwarten. Heißt für den CDU-Politiker: Verantwortung übernehmen. "Hier [in Thüringen] tritt ein bisschen der Eindruck ein, dass es auf dem Niveau einer Lotteriebude passiert", sagt Stahlknecht.