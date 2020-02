- "Lage in Thüringen hat keine Parallele zur Weimarer Republik"

Die historischen Verhältnisse 1923/ 24 waren anders. Damals gab es eine Minderheitsregierung, die bereits völkisch toleriert wurde, so Sabrow. In Thüringen im Jahr 2020 lasse sich hingegen ein "seltsames Kabinettsstück" beobachten, das aber keine Parallelen zur Weimarer Republik zuließe.



Vor allem habe die Wahl von Kemmerich auf bundespolitischer Ebene, aber auch in der Koalition in Schleswig-Holstein ein politisches Beben ausgelöst, so der Geschichtswissenschaftler. Aber: die demokratische Mitte sei heute viel stärker, sagte Sabrow. Erschüttert seien die Menschen jedoch darüber, dass Demokratie nicht nur machbar ist – sondern auch verloren werden kann.