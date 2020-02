- Parteienforscher: "Die FDP hat stürmische Tage vor sich"

Thomas Kemmerich (FDP) ist neuer Thüringischer Ministerpräsident – mit den Stimmen der AfD und CDU. Für Kritiker wurde damit ein politisches Tabu verletzt. Parteienforscher André Brodocz von der Universität Erfurt sagt über die Politkrise im Freistaat: "Es geht gar nichts in Thüringen und es wird auch in den nächsten Woche nichts gehen."

Es ist schon außergewöhnlich, das eine Entscheidung in einem kleinen Landesparlament im Osten Deutschlands so viel Aufmerksamkeit nach sich zieht. Gemeint ist das, was da gestern im Thüringer Landtag passiert ist. Eigentlich hatte man sich darauf eingestellt, dass der amtierende Regierungschef, Bodo Ramelow (Linke), wenn auch nicht direkt - so aber doch spätestens im dritten Wahlgang gewählt würde. So ist es aber nicht gekommen, sondern Thomas Kemmerich heißt der neue Regierungschef. Er wurde von seiner Partei, der FDP, in diesen dritten Wahlgang geschickt. Und konnte auch nur gewählt werden, weil die AfD geschlossen und gemeinsam mit der CDU für Kemmerich gestimmt haben.

CDU und FDP haben einen Tabubruch begangen

Andre Brodocz ist Politikwissenschaftler an der Uni Erfurt. Er nennt das, was da gestern passiert ist "historisch", weil erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD an die Macht gekommen sei und weil der Ministerpräsident der kleinsten Fraktion im Landtag angehöre und keinerlei Koalitionspartner besitze. Viel ist jetzt zu lesen und zu hören von einen Tabubruch, einem Dammbruch, enormen Schaden für die Demokratie. "Der Tabubruch ist die Öffnung der CDU und der FDP in Hinblick auf Zusammenarbeiten mit der AfD", sagt Brodocz.

Laut des Politikwissenschaftlers dürfe man hier nicht vergessen, dass klare Wahlaussagen von CDU und FDP in Hinblick auf die Kooperationen mit der AfD eingerissen sind und daher die Glaubwürdigkeit beider Landesverbände stark gelitten haben. FDP-Chef Lindner sagt, das war eine Entscheidung des Thüringer Landesverbandes, so hat das Kemmerich auch bestätigt. Der erste Eindruck für Brodocz sei gewesen, dass der Bundesverband der FDP sich da aus der Verantwortung stehle. Dies sei sehr überraschend gewesen. "Die Liberalen stehen für Bürgerrechte, sie stehen dafür, sich für Minderheiten gegen Übergriffe der Mehrheiten zu verteidigen", erklärt Brodocz. Eine Kooperation mit der AfD sei schon allein programmatisch sehr schwierig: "Die FDP hat ein paar stürmische Tage vor sich."

Wie soll Kemmerich Mehrheiten organisieren?

Thomas Kemmerich ist zum Ministerpräsidenten gewählt - und er hat heute Morgen bei den Kollegen im Morgenmagazin auch noch mal klar gemacht: Kein Rücktritt, von Neuwahlen hält er auch nichts. Er hat kein Kabinett, keine Minister, es gibt keinen Koalitionsvertrag. Was kann Kemmerich machen? "Im Moment muss er versuchen, eine Regierung auf die Beine zu stellen." Danach müsse versucht werden, Mehrheiten im Landtag zu bekommen. Wie das ohne die AfD gehen solle und ohne das Vertrauen von SPD und Grüne, "ist mir sehr schleierhaft", sagt Brodocz und ergänzt: "Ich weiß nicht, wie dieser Mann Mehrheiten im Thüringer Landtag tatsächlich organisieren will."

Zur Rolle der CDU meint Brodocz: "Interessant ist, die CDU-Abgeordneten hätten sich auch im dritten Wahlgang enthalten können, haben sich dann aber für den FDP-Kandidaten entschieden wohlwissend, dass der die Stimmen der AfD bekommen wird." Insofern sei eine politische Entscheidung in der Fraktion getroffen worden, die gegen alle Aussagen stehen, die im Vorfeld getroffen wurden. Abschließend malt Brodocz ein düsteres Bild für die politische Lage in Thüringen: "Es geht gar nichts in Thüringen und es wird auch in den nächsten Wochen nichts gehen. Wenn Kemmerich konsequent bleibt."