- Verhärtete Fronten

Während die Republikaner am liebsten die gesamte Rede ihres Präsidenten mit Standing Ovations begleitet hätten, verließen andere empört den Raum. Trumps Selbstlob bei seiner Rede zur Lage der Nation wurde begleitet von Gesten der gegenseitigen Abscheu. Unser US-Korrespondent Sebastian Hesse sagt: "Eine derart vergiftete Atmosphäre ist kaum noch zu unterbieten."

Der Stift, mit dem Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation geschrieben hat, war mindestens so dick wie der, mit der er üblicherweise seien Dekrete signiert. Ein großartiges amerikanisches Comeback. Das Land, stärker als jemals zuvor. Seine Zukunft leuchtend, seine Feinde auf der Flucht. Mehr Wirtschaftswachstum, mehr Jobs, mehr internationaler Respekt. Ein leibhaftiger amerikanischer Traum, dieser Präsident. Donald J. Trump, ein Segen für Amerika und die Welt.

So lässt sich die Rede des 45. Präsidenten zusammenfassen, die er am frühen Morgen unserer Zeit gehalten hat. Das noch laufende Impeachment-Verfahren war Trump nicht mal eine Silbe wert. Unser US-Korrespondent Martin Hesse hat das Geschehen in den USA verfolgt. "Es ist allgemein anerkannt, dass der Präsident bei einer solchen Rede etwas prahlt.", sagt er. Zudem seien die Wirtschaftsdaten das "größte Asset", das der Präsident habe. In weiten Teilen des Landes seien die Menschen auch mit der Wirtschaftspolitik Trumps zufrieden, was es den Demokraten sehr schwer mache, überhaupt Wahlkampf zu führen.

Pelosi zerreist vor den Kameras das Manuskript

Es gab Abgeordnete, die sind demonstrativ gegangen. Der demokratische Abgeordnete Tim Ryan aus Ohio twitterte: "Ich hatte genug. Es sei wie beim Profi-Wrestling gewesen. Alles fake." Die Republikaner feierten indes Ihren Präsidenten euphorisch. Hesse: "Da kamen USA, USA-Rufe. Oder Four more Years. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben bei einer State oft the Union-Speech, sondern eher in Wahlkampfarenen." Es sei völlig klar, dass die Republikaner geschlossen hinter Trump stünden und gegen ein Impeachment-Verfahren stimmten, so Hesse.

Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, saß während der Rede hinter Trump. Zur Begrüßung wollte Trump ihr offenbar nicht die Hand geben und nach der Rede zerriss Pelosi Trumps Redetext. Die Fronten sind offensichtlich verhärtet. "Das war ein Affront, so etwas habe ich auch nicht gesehen, eine derart vergiftete Atmosphäre im Parlament. Kaum mehr zu unterbieten," sagt Hesse.